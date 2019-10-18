تظاهرات قرب القصر الرئاسي اللبناني وسقوط اول قتيل في طرابلس

تظاهر المئات من المواطنين اللبنانيين، الجمعة، أمام القصر الرئاسي في بلدة بعبدا، فيما سقط أول قتيل أثناء التظاهرات.

وذكرت "سكاي نيوز" ان "تظاهرات انطلقت قرب القصر الرئاسي في بعبدا، فضلاً عن تظاهرات أخرى أمام وزارة الداخلية اللبنانية في بيروت".

وأضافت أن "قتيلاً وسبعة جرحى سقطوا جراء إطلاق نار في ساحة النور في مدينة طرابلس اللبنانية". وأوضحت الوكالة، أن "متظاهرين قاموا بقطع طريق مطار بيروت من الاتجاهين".