سوريا - لبنان - فلسطين

أنقرة: اتفقنا مع واشنطن أن تسيطر القوات التركية على المنطقة الآمنة في سوريا


اعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، الخميس، عن اتفاق بلاده مع الولايات المتحدة الاميركية بأن تسيطر القوات التركية على المنطقة الآمنة في سوريا.

 

وقال اوغلو بحسب "سكاي نيوز عربية"، إنه "تم الاتفاق على تسليم القوات الكردية سلاحها الثقيل إلى الجيش الأميركي"، مشدداً بالقول "اتفقنا مع الولايات المتحدة ان تسيطر القوات التركية على المنطقة الآمنة في سوريا".

وأضاف أن "وقف العمليات العسكرية هدفه فقط السماح للمسلحين الأكراد بمغادرة المنطقة الآمنة"، مؤكداً "تعليق العمليات العسكرية في سوريا".

ولفت الى أنه "تم الاتفاق على تسليم القوات الكردية سلاحها الثقيل إلى الجيش الأميركي".

وأعلن وزير الخاريجة الاميركي مايك بنس، اليوم الخميس، أنها توصلت إلى اتفاق مع تركيا حول إعلان نظام لوقف إطلاق النار شمال شرق سوريا وبدء العمل على سحب القوات الكردية من منطقة الأعمال القتالية.

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