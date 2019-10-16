سوريا - لبنان - فلسطين

الجيش السوري يصل إلى الشريط الحدودي مع تركيا شرق الفرات لأول مرة منذ 7 سنوات


أعلن مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" أن وحدات من الجيش السوري في طريقها إلى منطقة "سوق الهال" شمال مدينة عين العرب وهي على بعد نحو 100 متر عن الشريط الحدودي مع تركيا.

وكان الجيش السوري قد أخلى في عام 2012، مواقعه الحدودية مع تركيا ضمن منطقة الجزيرة السورية (شرق الفرات) في ريفي الحسكة وحلب على التوالي، وذلك بهدف تأمين قوات كافية لمواجهة تقدم المجموعات الإرهابية المسلحة نحو المدن الرئيسية وسط سوريا.

ففي 19 يوليو/ تموز 2012 انسحبت وحدات الجيش السوري من مدينة عين العرب بما فيها المواقع الحدودية مع تركيا في ريف حلب الشرقي، قبل أن تخلي منتصف شهر تشرين الثاني من العام نفسه آخر مواقعها الحدودية الواقعة في في ريف محافظة الحسكة.

وجرى الانسحاب من المواقع الحدودية في كلا المحافظين ضمن اتفاق مع المجموعات المسلحة الكردية، إلا أن الأخيرة ما لبثت أن أعلنت كانتونات سميت "الإدارة الذاتية"، كجزء مما يسمونه كردستان السورية.

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