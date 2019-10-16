الجيش السوري يدخل مدينة عين العرب "كوباني"

دخل الجيش السوري مدينة عين العرب الحدودية مع تركيا، بموجب الاتفاق المبرم برعاية روسية بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد.

ويأتي هذا التحرك بعد أن عبرت قوات تابعة للجيش السوري نهر الفرات، وتجمعت عند جسر قره قوزاق على نهر الفرات قرب عين العرب استعدادا للدخول إليها.

وبالتوازي مع دخول الجيش للمدينة نشرت الشرطة العسكرية الروسية دوريات لها في المنطقة.

ونقلت وكالة "سبونتيك" عن مصدر ميداني قوله، إن وحدات من الجيش بدأت في الانتشار على مداخل ومخارج المدينة، بالإضافة لبعض المواقع الهامة على تخومها.