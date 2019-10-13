ميركل تبلغ أردوغان بضرورة وقف العملية العسكرية في سوريا بشكل فوري

أبلغت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"ضرورة" وقف العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا، بـ"شكل فوري".

وأطلقت القوات التركية يوم الأربعاء الماضي، 9 تشرين الأول الجاري، عملية عسكرية تستهدف قوات وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، الأمر الذي دفع آلاف المدنيين إلى النزوح من المناطق المشمولة بالعملية، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويوم أمس السبت، أدانت الجامعة العربية هذه العملية، التي لاقت معارضة وتنديد إقليمي ودولي، وذلك بعد اجتماع لوزراء الخارجية العرب، وبينهم الوزير العراقي محمد علي الحكيم، بشأن التوغل التركي في الأراضي السورية، في حين دعا رئيس الجمهورية برهم صالح الاتحاد الأوروبي إلى "التحرك بشكل جدي وعاجل" لوقف العمليات العسكرية التركية في سوريا.

وتصر تركيا على الاستمرار في العملية رغم الدعوات الدولية لإيقافها، فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن وقف دول أوروبية بينها فرنسا وألمانيا تصدير السلاح إلى أنقرة لن يدفع الأخيرة إلى إيقاف عمليتها العسكرية.