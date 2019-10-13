بعد فرار 800 من أقارب ارهابيي "داعش".. فرنسا تدعو تركيا لوضع حد لعملياتها

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، أن بلادها تشعر بالقلق عقب هروب حوالي 800 شخص من أقارب ارهابيي تنظيم "داعش" من مخيم للنازحين في سوريا.

ودعت المسؤولة الفرنسية، حكومة أنقرة مرة أخرى إلى وضع حد لعملياتها في شمال شرقي سوريا في أقرب وقت ممكن.

وشنت تركيا وفصائل من المعارضة السورية المسلحة عملية واسعة النطاق، أطلقت عليها تسمية "نبع السلام"، في مناطق شمال شرقي سوريا، حيث تنشط وحدات الإدارة الذاتية الكردية.

وتتهم أنقرة الفصائل الكردية في المنطقة بمساندة "حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره الحكومة التركية "منظمة إرهابية".