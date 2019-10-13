ترامب: من الحكمة أننا لم نتورط في المعارك على الحدود السورية مع تركيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عدم تورط الولايات المتحدة في القتال "العنيف" على طول الحدود التركية غاية في الحكمة، مؤكدا أن هناك من يدفع لانخراط واشنطن في حروب الشرق الأوسط.

وجاء ذلك في تغريدة على حسابه في تويتر، قال فيها: "من الذكاء أن لا نكون منخرطين في القتال على الحدود التركية من أجل التغيير. أولئك الذين دفعونا خطأ إلى حروب الشرق الأوسط ما زالوا يدفعون لذلك".

وأضاف "ليس لديهم أي فكرة عن القرار السيئ الذي اتخذوه. لماذا لا يطلبون إعلان الحرب".

وتساءل ترامب: "هل تتذكرون قبل عامين عندما كان العراق سيقاتل الأكراد في جزء من سوريا؟ أراد الكثير من الناس أن نقاتل مع الأكراد ضد العراق، الذي قاتلنا للتو من أجله. قلت لهم لا، ووقف الأكراد المعركة مرتين. الآن نفس الشيء يحدث مع تركيا".