الأكراد: فرار 785 أجنبيا من منتسبي "داعش"الارهابي من مخيم عين عيسى

قالت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأحد، إن 785 أجنبيا من منتسبي تنظيم "داعش" الإرهابي تمكنوا من الفرار من مخيم عين عيسى حيث كانوا محتجزين، وذلك بعد قصف تركي.

وأضافت الإدارة في بيان أن فرارهم تم "بتنسيق مع مجموعة من مرتزقة تركيا وبغطاء من القصف التركي ومساندة من الهجوم التركي ومرتزقته الذين شنوا هجوما عنيفا على المخيم وقيام هؤلاء العناصر الداعشية بالهجوم على حراسة المخيم وفتح الأبواب للفرار".