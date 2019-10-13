الإدارة الكردية تبدأ بإخلاء مخيم عين عيسى إثر فرار عدد من الدواعش بعد قصف تركي

قالت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" إنها بدأت بإخلاء مخيم عين عيسى، اليوم الأحد، إثر فرار عدد من عوائل الارهابيين المنتمين لتنظيم "داعش" بعد القصف تركي.

ووجهت الإدارة الكردية بيانا إلى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان قالت فيه إن "الهجمة العسكرية الهمجية التي تقوم بها تركيا ومرتزقتها أصبحت قريبة من مخيم عين عيسى الذي يضم الآلاف من عوائل داعش الذين تمكن بعضهم من الفرار بعد القصف الذي طاله (...) ما يشكل دعما لإعادة إحياء تنظيم داعش الارهابي مجددا".

وطالبت الإدارة مجلس الأمن الدولي والتحالف الدولي ضد "داعش" والجامعة العربية والاتحاد الأوربي وكافة منظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها "والتدخل السريع لمنع حدوث كارثة لن تقتصر آثارها على سوريا فقط بل ستدق أبوابكم جميعاً عند خروج الأمور عن السيطرة".