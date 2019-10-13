قسد تعلن قتل 75 جنديا تركيا في رأس العين السورية

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الأحد، عن قتلها 75 جندياً تركياً وتدمير 7 دبابات في رأس العين، بحسب وكالة "الفرات" التابعة لها.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن سيطرتها الكاملة على مدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي حيث نفت مصادر كردية مزاعم الأتراك حول السيطرة على المدينة.كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في التاسع من تشرين الأول الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".