سوريا - لبنان - فلسطين

أبو الغيط: الجامعة العربية تدين ’’التدخل الأجنبي’’ في سوريا


أعرب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، عن إدانة الجامعة العربية لما وصفه بـ ’’التدخل الأجنبي’’ في سوريا.

وقال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن "الجامعة العربية تطالب تركيا بوقت العمليات العسكرية في سوريا وسحب قواتها منها"، معربا عن "ادانة الجامعة العربية للتدخل الأجنبي في سوريا".

واضاف: "أحث مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته للعمل إزاء هذا العمل الخطير، ووقفه وإزالة الاثار المترتبة عليه".

قبيل ذلك، بدأ اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة لبحث العمليات التركية في سوريا.

 

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