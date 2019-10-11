أردوغان: لن نوقف العملية العسكرية في سوريا بغض النظر عن التهديدات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن توقف عمليتها العسكرية ضد الوحدات الكردية بشمال شرقي سوريا.

وقال الرئيس التركي، اليوم الجمعة: "نحن لن نوقف هذه الخطوة التي اتخذناها ضد حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب... ونحن لن نتوقف بغض النظر عما يقوله أي أحد".

وأضاف: "نحن نتلقى تهديدات من اليمين واليسار، وهم يطالبوننا بوقف تقدمنا".

وأشار أردوغان إلى أن العمليات العسكرية التركية في شمال العراق وسوريا لا تستهدف سيادة ووحدة أراضي الدولتين، مضيفا أن تركيا "لا تحارب الأكراد، وإنما التنظيمات الإرهابية".

وأضاف أن القوات التركية تتواجد في سوريا ليس من أجل تقسيم البلاد، بل لحماية السكان وحقوقهم.

وأكد أردوغان: "سنطهر شرقي الفرات من التنظيمات الإرهابية مثلما قمنا به في غربي الفرات. وسنضمن أمن حدودنا الجنوبية وعودة السوريين الآمنة إلى وطنهم".

يذكر أنه بعد انطلاق العملية العسكرية التركية بشمال شرقي سوريا يوم 9 أكتوبر، أطلق العديد من الدول دعوات لوقف العملية العسكرية. وحذر بعض الدول الأوروبية من وقوع كارثة إنسانية في المنطقة وتعزيز مواقع "داعش" بسبب العملية التركية.