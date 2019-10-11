سوريا - لبنان - فلسطين

مقتل جنديين تركيين شمالي سوريا


أفادت مصادر أمنية تركية، الجمعة، بأن عسكريين اثنين قتلا في هجوم نفذه مسلحون" بقذائف هاون، مستهدفين قاعدة عسكرية بريف حلب شمالي سوريا.

وذكرت وكالة "الأناضول"، ان "ثلاثة جنود آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع في منطقة اعزاز، (خارج نطاق عملية نبع السلام) الجارية شرق نهر الفرات".

وتم نقل جثماني العسكريين إلى تركيا قبل أن تقام مراسم توديعهما في مطار غازي عنتاب، ومن ثم إرسالهما إلى مسقط رأسيهما في ولايتي قونية وبيلاجيك.

في وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع في بيان، مقتل جندي تركي في الاشتباكات الدائرة مع عناصر "حزب العمال الكردستاني" خلال عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات في سوريا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أردوغان: لن نوقف العملية العسكرية في سوريا بغض النظر عن التهديدات
مسؤول أمريكي: انفجار بالقرب من موقع للقوات الأمريكية قرب عين العرب في سوريا
مقتل جنديين تركيين شمالي سوريا
انفجار سيارة مفخخة في القامشلي السورية
ناشطون يقتحمون البرلمان اللبناني
شبان ونسوة "داعش الارهابي يبدأن أعمال شغب في مخيم الهول سعيا للفرار
الدفاع التركية تعلن مقتل أول جندي لها في "نبع السلام"
العاهل الأردني يشدد على رفض بلاده لأي انتقاص من سيادة سوريا وتهديد وحدتها
بدء العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.
الجيش السوري يدمر نفقا في إدلب يحتوي ورشات لصنع طائرات مسيرة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مصطفى : ازالة بيوت الفقراء ليس فقط في كربلاء حتى تصور للناس الوضع الامني الخطير كما تزعم اتقوا الله ...
الموضوع :
الى المدافعين عن التجاوزات في كربلاء والبصرة..الوضع خطير جدا
محمد سعيد : عزيزي كاتب المقال ماتفضلت به صحيح ولكنك اهمل جانب جدا مهم وهو المستوى العلمي فكيف يكون مستوى ...
الموضوع :
دعوة لكسر قيود الدراسات العليا
ابرهيم : سعد الزيدي اسم لم نسمع عنه في الحكومات العراقية ولا في اروقة السياسة والصخب والنهب لذا اتسائل: ...
الموضوع :
طريق الحرير
رسل باقر : امكانية دراسة المجموعه الطبيه للمعدلات اقل من 80 على النفقه الخاصه ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تدعو الطلبة الراغبين بدراسة الطب في جامعة عالمية إلى تقديم ملفاتهم للتسجيل
Aqeel : شركه زين العراق شركه كاذبه ولصوص في نفس الوقت تتشترك في الانتر نت الاسبوعي او الشهري او ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
سيد محمد : موفق ان شاء الله ...
الموضوع :
القانون المنفرد...
Abbas alkhalidi : ماهيه صحة المعلومات وهل للكمارك علم ب هذه الأدوية أم هناك جهات تقوم بالتهريب متنفذه ولها سلطة ...
الموضوع :
إحباط عملية تهريب أدوية فاسدة عبر مطار النجف
سيد عباس الزاملي : سلام الله عليك ياأبا الفضل العباس ع ياقمر بني هاشم الشفاعه ياسيدي و مولاي ...
الموضوع :
ملف مصور مرفق بفيديو: تحت ضريح إبي الفضل العباس عليه السلام..!
أمجد جمال رؤوف : السلام عليكم كيف يمكنني أن أتواصل مع الدكتور طالب خيرالله مجول أرجوكم ساعدوني وجزاكم الله خير الجزاء ...
الموضوع :
اختيار الجراح العراقي طالب خير الله مجول لاجراءعمليتين في القلب في مؤتمر دولي بباريس
صباح عبدالكاظم عبد : شكرا لمديرية المرور على هذة الخدمة انا مليت الاستمارة وحصلت على التسلسل كيف اعرف موعد المراجعة ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
فيسبوك