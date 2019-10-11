شبان ونسوة "داعش الارهابي يبدأن أعمال شغب في مخيم الهول سعيا للفرار

أفاد موقع اخباري روسي، اليوم الجمعة، بأن معسكر الهول الذي يتجمع فيه ارهابيو "داعش" من الجنسية السورية ونساء التنظيم من مختلف الجنسيات، يشهد إضرابات وأعمال شغب خلال الساعات الأخيرة.

ونقل الموقع عن مصادر في تنظيم "قسد"، بأن أعمال شغب يشهدها معسكر الهول في الحسكة، مشيرا إلى أن عددا من نساء ارهابيي "داعش" المعتقلات ومعهم بعض الشبان يحاولون افتعال حالة من الشغب داخل المخيم لإحداث ثغرة في المعسكر ليتمكنوا من الاستفادة منها في تنظيم عملية هروب، مستغلين نقصا في عدد الحراسات داخل المعسكر وفي محيطه بعد قيام "قسد" بسحب عدد من مسلحيه باتجاه جبهات رأس العين وتل أبيض لمواجهة هجوم الجيش والميليشيات التابعة له شمال شرق سوريا.

ويقع معسكر الهول في ريف الحسكة الجنوبي الغربي على بعد نحو 10 كم من الحدود السورية العراقية.

وفي السياق، أكدت مصادر كردية عن قيام عربات مدرعة أمريكية بتسيير دورية شرق بلدة عين عيسى بنحو 15 كم بالإضافة إلى تسيير دورية أخرى بمحيط تل أبيض.

ويتزامن ذلك مع استمرار معارك الكر والفر ما بين مسلحي "قسد"، ومسلحي ميليشيات موالية للجيش التركي في محيط مدينة رأس العين الحدودية شمال الحسكة، دون ثبات بخارطة السيطرة حتى اللحظة.