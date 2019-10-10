العاهل الأردني يشدد على رفض بلاده لأي انتقاص من سيادة سوريا وتهديد وحدتها

شدد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، رفض بلاده لأي انتقاص من سيادة سوريا وتهديد وحدتها، وضرورة احترام القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية.

وحسب بيان صحافي صادر عن الديوان الملكي الأردني فقد "بحث الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع الرئيس العراقي برهم صالح، العلاقات بين البلدين، والمستجدات في المنطقة".

وتم التأكيد، خلال الاتصال، على "ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة، خصوصا في ظل التطورات على الساحة السورية".

وشدد العاهل الأردني، على "رفض الأردن لأي انتقاص من سيادة سوريا وتهديد وحدتها، وضرورة احترام القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية، التي تنظم العلاقات بين الدول".

هذا وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت في وقت سابق يوم أمس الأربعاء، بدء عملية برية في الشمال السوري شرق الفرات، وبدأت القوات التركية بقصف واجتياح المناطق المتاخمة للحدود التي تقع تحت سيطرة مسلحي "قوات سوريا الديموقراطية".