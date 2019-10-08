سوريا - لبنان - فلسطين

الجيش السوري يدمر نفقا في إدلب يحتوي ورشات لصنع طائرات مسيرة


أعلنت وحدة الهندسة العسكرية في الجيش السوري عن تدميرها لنفق جنوبي محافظة إدلب، كان الارهابيون يستخدمونه في إخفاء الذخائر، ويحتوي كذلك على ورشات لصنع الطائرات المسيرة.

وقال مصدر عسكري سوري إن الذخائر التي تم العثور عليها في النفق حصل عليها الارهابيون من الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرا إلى أن الجيش السوري صادرها.

 وأشار المصدر إلى أنه عادة ما تكون لهذه الأنفاق تفرعات أخرى وتكون مجهزة بالكهرباء وتحتوى على فتحات للتهوية، مضيفا أنه تم تدمير عشرات الأنفاق في إدلب منذ بداية الحرب، كان يحتمي بها المسلحون أثناء الغارات الجوية.

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