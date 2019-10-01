سوريا - لبنان - فلسطين

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة : الغرب يفتعل حججا جديدة لعدم المشاركة في إعمار سوريا


صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن الدول الغربية تفتعل حججا جديدة لرفض المشاركة في إعادة إعمار سوريا.

وقال نيبينزيا في أعقاب اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، الاثنين: “لاحظنا في مداخلات بعض شركائنا أنهم يطرحون شروطا جديدة لإعادة إعمار سوريا”.

وأوضح أنهم “قبل فترة تحدثوا أن الشرط هو تشكيل لجنة دستورية، ولكن الآن نرى حججا جديدة”.

وأعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، أن اللجنة الدستورية السورية ستعقد أول اجتماع لها يوم 30 أكتوبر المقبل في جنيف.

ومن المتوقع أن تحضر روسيا أعمال الاجتماع. وصرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في وقت سابق من هذا الشهر، بأن المشاركة الروسية قد تكون على مستوى عال.

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