سوريا - لبنان - فلسطين

روسيا تعلن القضاء على "داعش" والنصرة الارهاييين في سوريا


أكدت وزارة الخارجية الروسية انه تم القضاء على تنظيمي "داعش" و"النصرة" في سوريا، مشيرة الى أنه يجب مواصلة القتال ضد "البؤر الإرهابية" الأخرى، وخاصة في إدلب.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أنه تم القضاء على القوى الرئيسية للتنظيمي "داعش" وجبهة النصرة الإرهابيين، لكن "يجب مواصلة مكافحة الإرهاب في سوريا، لا سيما في إدلب".

وقال فيرشينين خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "لقد حقق الشعب السوري بمساعدة روسيا، انتصارا حاسماً على الإرهاب. لقد تم تدمير القوى الرئيسية ل‍داعش، وجبهة النصرة، وغيرها من الجماعات التي أقرها مجلس الأمن الدولي كجماعات إرهابية. لكن القضاء على الإرهابيين، بما في ذلك البؤر الكبرى كإدلب، ينبغي أن يستمر، مع أقصى قدر من مراعاة أمن وسلامة المدنيين".

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