سوريا - لبنان - فلسطين

وليد المعلم يفاجئ الجميع: من بومبيو هذا لا أعرفه؟!


فاجأ وليد المعلم، وزير خارجية سوريا، جميع الحاضرين على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإنكاره معرفة من هو وزير خارجية أمريكا، مايك بومبيو.

فعلى هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، رد المعلم على سؤال من مراسل RT، حول رد فعله على تصريحات بومبيو واتهاماته تجاه سوريا، بصورة مفاجئة.

فقال المعلم، "من بومبيو؟ أنا لا أعرفه"، فرد عليه المراسل "وزير خارجية أمريكا"، فأجابه وزير الخارجية السوري "منيح أنك تعرفه، أنا ما بعرفه".

وكان وزير الخارجية السوري قد رد بقوة بتصريحات سابقة، على التصريحات الأمريكية بشأن الهجمات الكيميائية على اللاذقية، واصفا إياها بـ"الكذبة الكبرى".

قال المعلم لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، التي اتهم فيها السلطات السورية بشن هجوم كيميائي في أيار/ مايو الماضي، إنها "كذبة كبرى".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد صرح، أمس الخميس، بأن السلطات السورية استخدمت في 19 أيار/ مايو، أسلحة كيميائية في محافظة اللاذقية، فيما نفت السلطات السورية مرارا تلك الاتهامات.

بدوره أشار نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين، في تعليق له على تصريحات بومبيو، إلى أن موسكو تأسف لمثل تلك التصريحات، قبل إتمام تحقيقات الأمم المتحدة في هذه القضية، لافتا إلى تأثيرها السلبي على عملية التسوية السياسية في سوريا.

هذا وأعرب نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين، عن أسف بلاده لإصدار الولايات المتحدة بيانًا اتهمت فيه القوات الحكومية السورية باستخدام أسلحة كيميائية في محافظة اللاذقية في أيار/ مايو قبل انتهاء الأمم المتحدة من تحقيقها، مما قد يؤثر سلبًا على عملية التسوية السياسية في سوريا.

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