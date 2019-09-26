الطاقة اللبنانية تعلن دخولها الخارطة النفطية

صرحت وزيرة الطاقة اللبنانية ندى بستاني، الخميس، بأن لبنان شرع في دخول الخارطة النفطية، ويسعى لحفر أول بئر في كانون الاول القادم.

وقالت بستاني خلال منتدى بيروت الدولي للطاقة، نشجع على ربط لبنان مع الدول المجاورة الصديقة عبر توقيع اتفاقيات تلحظ البنى التحتية المشتركة والتعاون التقني وتبادل الخبرات، وقد وقعنا اتفاقية مع مصر ونعمل على تحضير اتفاقية مع قبرص".

وأشارت إلى أن "الوزارة وهيئة البترول طبقا أعلى معايير الشفافية عبر نشر معايير تأهيل الشركات، ودفاتر الشروط، والعقود الموقعة مع الشركات العالمية".

وفي وقت سابق ذكرت وزيرة الطاقة اللبنانية، أن شركات روسية وأوروبية تبدي اهتماما بالاستثمار في قطاعي النفط والغاز في لبنان، ومنها "توتال" و"إيني" و"نوفاتيك".

ويعلق اللبنانيون آمالا كبيرة على التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحلهم، على أمل أن ينعش ذلك اقتصاد بلادهم المتعب.