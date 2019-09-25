سوريا... العثور على أسلحة صاروخية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة الجنوبية

عثرت السلطات السورية على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في المنطقة الجنوبية بعضها أمريكي وإسرائيلي الصنع والمنشأ، بينها عشرات صواريخ الغراد وطائرة مسيرة وأجهزة اتصال وجهاز كشف معادن.

وقالت وكالة "سانا" السورية إن الجهات المختصة ضبطت "كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بعضها ذات منشأ أمريكي وأخرى من صنع كيان العدو الإسرائيلي من مخلفات التنظيمات الإرهابية في المنطقة الجنوبية بينها عشرات صواريخ الغراد وطائرة مسيرة وأجهزة اتصال وجهاز كشف معادن".

ونقلت الوكالة عن مصدر أنه "خلال تمشيط ما تبقى من مناطق أعاد إليها الجيش الأمن والاستقرار عثرت الجهات المختصة على كمية من الأسلحة والذخائر والقذائف وأجهزة الاتصال نوع موتوريلا من صنع كيان العدو الإسرائيلي وسيارة فان نوع تويوتا إسرائيلية".

وتم العثور على المضبوطات في مخابئ سرية وأقبية منازل ومزارع شملت "مدافع رشاشة من أعيرة /23 و14.5/ ورشاشات دوشكا عيار /12.7/ و "بي كي سي" من عيار /7.62/ وقناصة وبنادق حربية متنوعة بينها /إم 16/ الأمريكية ورشاش عوزي إسرائيلي الصنع ومدفع هاون وجهاز كشف معادن متطور وطائرة مسيرة /درون/ وأجهزة اتصال موتورولا إسرائيلي ومناظير ليلية.

وبحسب المصدر، "تم العثور أيضا على عشرات صواريخ الغراد وقذائف "آر بي جي" مع حشواتها وقذائف دبابات ومدفعية متنوعة العيارات وقنابل يدوية ونحو 200 ألف طلقة متنوعة وسيارة تويوتا مصدرها كيان العدو الإسرائيلي كانت بحوزة الإرهابيين".

واعتبر المصدر أن حجم هذه الأسلحة ونوعيتها يدل على "الدعم الكبير الذي كانت تتلقاه التنظيمات الإرهابية في المنطقة الجنوبية من كيان العدو الإسرائيلي، ويبرهن على الارتباط المباشر معه، ناهيك عن الدعم الاستخباري واللوجستي الذي كانت تتلقاه من غرف عمليات تديرها أجهزة استخبارات غربية وإقليمية لإطالة عمر تلك التنظيمات ودعمها ورفع معنوياتها عبثا، حيث انهارت أمام وحدات الجيش العربي السوري التي دحرتها من المنطقة".