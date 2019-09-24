سوريا - لبنان - فلسطين

الدفاع الروسية تكشف عن تجهيزات طائرات الإرهابيين في سوريا


تحدث المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية للصحفيين عن طائرات الإرهابيين المسيرة التي تم إسقاطها قرب قاعدة حميميم الجوية في سوريا.

وقال الجنرال إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية في الإشارة إلى إحدى الطائرات المدمَّرة إن مداها يبلغ 150 كيلومترا، فيما يمكن أن يصل ارتفاع تحليقها إلى 4 كيلومترات.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الطائرات وإن بدت بسيطة إلا أنها تحتوي على تقنيات معقدة يتطلب التعامل معها تأهيلا مهنيا. فمثلا، تحتوي إحدى الطائرات على نظام تحكم للملاحة و3 هوائيات وتجهيزات تثبيت الذخائر.

وعن طريقة إلقاء الذخائر قال المتحدث إنها تستحق اهتماما إذ أنها تُلقى بالدفع من ارتفاع يتراوح بين 1.5 و2 كيلومتر عندما تصل الطائرة إلى مكان محدد.

وأكد المتحدث أن كل ذلك يتطلب تأهيلا مهنيا. وأضاف أنهم يفهمون أن مَن يمتلك هذه التكنولوجيا يساعد الإرهابيين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في الثالث من سبتمبر/أيلول عن تدمير طائرتي الإرهابيين المسيرتين قرب قاعدة حميميم التي تتواجد فيها طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي. وفي 11 أغسطس/آب تم الإعلان عن إسقاط 6 طائرات مسيرة هناك.

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