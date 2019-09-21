مضادات الجيش السوري تسقط طائرة مسيرة مذخرة قرب مطار "جب رملة" بريف حماة

تصدت مضادات الدفاع الأرضية في الجيش السوري لهجوم بطائرة مسيرة مذخرة أثناء اقترابها من أحد مواقعه شمال غرب حماة.

وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة حماة أن المضادات الأرضية في الجيش، تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة محملة بقنابل شديدة الانفجار أثناء محاولتها الاقتراب من أحد المواقع العسكرية في محيط مطار "جب رملة" بريف حماة الغربي.

ونقل المراسل عن مصدر ميداني قوله أن عناصر الرصد والاستطلاع تمكنوا من كشف طائرة مسيرة معدلة أثناء محاولتها الاقتراب من أحد المواقع العسكرية بريف حماة، وتم التعامل معها من قبل المضادات المناسبة وإسقاطها دون تسجيل أي أضرار تذكر.

جدير بالذكر أن عشرات الطائرات المسيرة تم إطلاقها خلال الأشهر الماضية باتجاه الساحل السوري وباتجاه مواقع الجيش في ريف حماة الشمالي، حيث قامت الدفاعات الجوية الروسية والسورية بإسقاطها جميعا وإحباط محاولات هجومها باتجاه قاعدة حميميم الروسية وباتجاه المواقع العسكرية السورية.