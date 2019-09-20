السيد حسن نصر الله : هجمات "أرامكو" مؤشر على قوة محور المقاومة واستعداده للذهاب بعيدا

قال الأمين العام لـ "حزب الله"، السيد حسن نصر الله، اليوم الجمعة، إن هجمات "أرامكو" مؤشر على قوة محور المقاومة واستعداده للذهاب بعيدا في الدفاع عن نفسه.

ولفت إلى أن المواقف الدولية من هذه الهجمات أظهرت أن النفط أغلى من الدم، متوجها إلى السعودية والإمارات بالسؤال: "إذا كانت ضربة واحدة على منشآتكم قد أدت إلى ما أدت إليه فماذا عن نتائج ضربات أخرى؟".

وحذر سماحة السيد نصر الله السعودية من المراهنة على الحرب ضد إيران، وحث الرياض والإمارات العربية المتحدة على وقف الحرب في اليمن بدلا من شراء المزيد من الدفاعات الجوية.

ودعا سماحة السيد نصر الله في خطاب متلفز السعودية والإمارات إلى التعقل، وقال: "لا تراهنوا على الحرب ضد إيران لأنها ستدمركم. تعقلوا فاقتصادكم من زجاج ومنازلكم من زجاج".