سوريا - لبنان - فلسطين

واشنطن ترفض منح تأشيرة دخول لوزير الصحة اللبناني


ذكرت وكالة الأنباء المركزية اللبنانية، اليوم الجمعة، ان واشنطن رفضت منح وزير الصحة اللبناني جميل جبق، أحد ممثلي حزب الله في الحكومة، تأشيرة دخول إليها، للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت الوكالة ان جبق تقدم بطلب لدى السفارة لتجديد التأشيرة التي كان قد حصل عليها سابقاً وانتهت صلاحيتها، وذلك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة، إلا أن طلبه رُفض بسبب انتمائه لفريق وزراء حزب الله في الحكومة، في وقت تشتد العقوبات الاقتصادية على أفراد وكيانات مرتبطة بالحزب مباشرة أو غير مباشرة.

وحرص جبق عند تعيينه وزيراً للصحة على تأكيد أنه لا ينتمي تنظيمياً إلى حزب الله.

وكان الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله قد أعلن عقب تشكيل الحكومة أنه اختار ممثله لوزارة الصحة مناصراً وليس حزبياً، بينما تحدثت معلومات آنذاك عن أن جبق كان الطبيب الخاص لنصر الله.

وقالت الوكالة إنه كان يفترض أن يُشارك جبق في مؤتمر لنظرائه الدوليين، يُقام على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي تبدأ الأسبوع المقبل، وبينما كان يستعد للسفر إلى الولايات المتحدة بعد أيام، أبلغته السفارة الأميركية في بيروت رفض منحه تأشيرة الدخول.

وتدرج واشنطن عضوين من الجناح السياسي لـحزب الله على قائمة العقوبات، هما رئيس كتلته النيابية النائب محمد رعد، والنائب أمين شري، إلى جانب مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، إلى جانب قياديين عسكريين وممولين للحزب؛ لكنها لم تدرج وزراء الحزب، حتى الآن، على قوائم العقوبات.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
واشنطن ترفض منح تأشيرة دخول لوزير الصحة اللبناني
وسائل اعلام سورية: سماع دوي انفجارات في ريف دمشق
عباس: نرفض أي حكومة يقودها نتنياهو
تحرير قريب زوجة الأسد بعد أيام على اختطافه بلبنان
مجلس الأمن يصوت الخميس على مشروعي قرار لوقف إطلاق النار في إدلب السورية
بعد "عدم فوز" كليهما.. نتنياهو وغانتس يرسمان ملامح الحكومة المقبلة
انتصار غير مسبوق للأحزاب العربية بالانتخابات الإسرائيلية
احد المشاركين بالانتخابات الاسرائيلية يصوت للسيد حسن نصر الله ( صورة )
محكمة هولندية تدرس قبول دعوى رفعها فلسطيني ضد رئيس أركان الكيان الصهيوني السابق
مخابرات لبنان تحقق في اختفاء ابن عم زوجة الأسد
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.15
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك