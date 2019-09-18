سوريا - لبنان - فلسطين

انتصار غير مسبوق للأحزاب العربية بالانتخابات الإسرائيلية


أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الثانية والعشرين تراجع حزب الليكود إلى30 مقعدا مقابل 33 لحزب "أزرق أبيض".

فيما ارتفعت مقاعد القائمة العربية المشتركة إلى 15 مقعدا، لتسجل بذلك عددا غير مسبوق في تاريخ الأحزاب العربية في الكنيست الإسرائيلية. وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

هذا وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن نسبة المشاركة للكنيست الثانية والعشرين بلغت 69.4 بالمئة، أي بزيادة 2.5 بالمئة بالمقارنة مع الانتخابات السابقة التي جرت في شهر أبريل / نيسان الماضي.

وبدورة دعا رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الليكود وحزب أزرق أبيض.

وقال ليبرمان: "أمامنا خيار واحد فقط - حكومة وحدة وطنية في إسرائيل تجمع كل من حزب "يسرائيل بيتينو"، و"الليكود"وتحالف"أزرق أبيض".

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