سوريا - لبنان - فلسطين

مخابرات لبنان تحقق في اختفاء ابن عم زوجة الأسد


أفاد موقع RT الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن مخابرات الجيش اللبناني، تحقق في صحة معلومات حول اختفاء ابن عم زوجة الرئيس السوري بشار الأسد في لبنان.

ونقل الموقع عن مصادره القول، إن مخابرات الجيش تلقت معلومات من مواقع إعلامية تفيد باختفاء مرهف الأخرس، ابن عم أسماء الأسد، وأن التحقيق جار في هذا الشأن.

وكان تلفزيون LBCI اللبناني ذكر اليوم الثلاثاء، أن هناك معلومات تفيد بأن مرهف الأخرس ابن عم زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، أسماء الأسد، مفقود منذ يومين بين منطقتي شتورة وعاليه، وفي ظروف غامضة.

وكشف موقع VDL NEWS اللبناني، أن زوجة المخطوف، تلقت اتصالا من منطقة البقاع الشرقي من هاتفه الشخصي من رقم سوري، يطالبها بدفع مبلغ مليوني دولار فدية مقابل الإفراج عنه.

ولفت الموقع إلى أن "الأخرس كان قد خطف الخميس الماضي على طريق عاليه- شتورا، وقد عثر على سيارته متوقفة في عاليه، بينما كان في طريقه آتيا من دمشق.

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مخابرات لبنان تحقق في اختفاء ابن عم زوجة الأسد
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