بوتين: الحضور العسكري الأمريكي في سوريا غير شرعي

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثين، أن الحضور العسكري الأمريكي في سوريا غير شرعي، مؤكداً أن قوات بلاده ستساعد الجيش السوري.

وقال بوتين في ختام قمة مع الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والايراني حسن روحاني عقدت في انقرة، إن "القوات الروسية ستساعد الجيش السوري في عملياته لاحتواء الخطر الإرهابي".

وأضاف أن "الدول الضامنة مستعدة للمساعدة على إطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية"، معتبراً أن "الحضور العسكري الأمريكي في سوريا غير شرعي".