سوريا - لبنان - فلسطين

السيد حسن نصر الله: نخوض معركة كبرى والسيد الخامنئي يقود مخيمنا


أعلن الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، السيد حسن نصر الله، عن خوض "معركة كبرى" بقيادة قائد الثورة الاسلامية في ايران ، آية الله السيد علي الخامنئي، ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال السيد نصر الله، في ختام كلمة ألقاها بمناسبة الليلة الأخيرة من ذكرى عاشوراء، مساء الاثنين: "نحن نخوض معركة كبرى وتحاول أمريكا وإسرائيل أن تحاصر مخيمنا".

وأضاف: "قائد مخيمنا اليوم هو الإمام خامنئي ومركزه الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتابع الأمين العام لـ "حزب الله": "الليلة وغدا سنقول لـ (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو، نحن قوم لا يمس بإرادتنا لا حصار ولا عقوبات ولا فقر ولا جوع".

ودعا مناصري "حزب الله" للمشاركة، صباح الثلاثاء، في التظاهرة السنوية التي يقيمها بمناسبة ذكرى عاشوراء، ومن المقرر أن يدلي خلالها بخطاب يتطرق فيه إلى آخر التطورات السياسية.

تصريحات السيد نصر الله تأتي على خلفية تكثيف الولايات المتحدة ضغوطها على إيران، الداعم الأبرز لـ "حزب الله"، واتهامها طهران بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

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السيد حسن نصر الله: نخوض معركة كبرى والسيد الخامنئي يقود مخيمنا
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