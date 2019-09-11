نتنياهو: سنفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت بعد الانتخابات

اعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني الارهابي المجرم بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي مساء امس الثلاثاء، أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بعد الانتخابات.

ونقلت "روسيا اليوم" عن نتنياهو قوله، إن "فرض السيادة على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية سيكون بالاتفاق مع الولايات المتحدة".

وأضاف نتن ياهو أن "الجيش الإسرائيلي عليه التواجد في كل غور الأردن، وأن الحكومة المقبلة ستقوم بخطة لتقوية المستوطنات في المنطقة".