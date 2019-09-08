إطلاق صافرات الإنذار في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة

أطلقت صافرات الإنذار مساء اليوم الأحد، في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، على خلفية إطلاق صاروخ سقط بالقرب من السياج الأمني الفاصل.

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن "صاروخا أطلق من غزة باتجاه المجلس الإقليمي لمدينة أشكول جنوب إسرائيل، وسقط بالقرب من السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة".

وأكدت القناة نقلا عن مصادر أمنية عن عدم تسجيل إصابات أو أضرار جراء الحادث.

هذا وشن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد غارات على مواقع من قطاع غزة.وأشار الجيش في بيان أن الغارات جاءت ردا على تسلل حوامة من قطاع غزة بايتجاه إسرائيل وإلقائها عبوة ناسفة باتجاه مركبة عسكرية في وقت سابق من يوم السبت، مؤكدا مواصلة الدفاع والعمل ضد محاولات المساس بمواطني إسرائيل.