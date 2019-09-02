مصدر أمني إسرائيلي: نووي إيران أكبر تهديد لإسرائيل بعد صواريخ حزب الله الدقيقة

قال مصدر أمني إسرائيلي إن تل أبيب تتحرك على 3 جبهات للتصدي لتهديد صواريخ "حزب الله" اللبناني الدقيقة، بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلي "مكان".

وأضاف المصدر ذاته أن إسرائيل تحركت خلال 24 ساعة على 3 جبهات مختلفة، مؤكدا أن تل أبيب باتت تعتبر مشروع الصواريخ الدقيقة لـ "حزب الله" أكبر تهديد لها، يليه المشروع النووي الإيراني، ثم منع تموضع إيران في كل من سوريا ولبنان والعراق واليمن.

وشدد المصدر أن إسرائيل لا يمكنها أن تسلم بوضع تكون فيه محاطة بآلاف الصواريخ الدقيقة، ما يجعل أي منطقة في البلاد في مرمى هذه الصواريخ.