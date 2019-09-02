قوات "اليونيفيل" تنتشر في جنوب لبنان

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية، اليوم الاثنين، بأنتشار قوات الطوارئ الدولية "يونيفيل" في الجنوب اللبناني.

وقالت إن قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" تقوم بدوريات عسكرية للبحث والتفتيش عن وجود او إنتشار قنابل عنقودية بالقرب من الطرقات الفرعية والزراعية في منطقة مارون الراس التي تعرضت امس للقصف المدفعي من قبل العدو الاسرائلي.

واشارت الى أن الأجواء في المنطقة هادئة وطبيعية ولن يشوبها الا بعض الخروقات الجوية من طائرة استطلاع وحربي للعدو الاسرائلي قبل ظهر اليوم.