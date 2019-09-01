سوريا - لبنان - فلسطين

أول تعليق إيراني على هجمات "حزب الله" اللبناني ضد إسرائيل


علقت إيران اليوم الأحد، على هجمات حزب الله اللبناني، تجاه إسرائيل، وذلك بعد القصف الأخير.

وقال على شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، حسب "رويترز"، إن هجوم حزب الله على الجيش الإسرائيلي هو رد بالمثل من قبل الجماعة.

واعتبر شمخاني أن سياسة حزب الله تستند إلى الدفاع عن مصالح لبنان.

وتابع شمخاني "سياسات جماعة حزب الله اللبنانية تهدف إلى حماية مصالح لبنان"، وذلك في تعقيبه على هجوم الجماعة على الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد.

وقال علي شمخاني "إن حزب الله يتمتع بدعم شعبي كبير في لبنان...معاقبة حزب الله للنظام الصهيوني هي رد بالمثل يظهر تصميم جبهة المقاومة على مواجهة التهديدات".

قال بيان لحزب الله اللبناني إن "مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اليوم الأحد".

وذكر الحزب في بيان أن العملية أسفرت عن "قتل وجرح من" في داخل الآلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عدة صواريخ مضادة للدبابات أطلقت من لبنان وأصابت بعض الأهداف وإن القوات الإسرائيلية تقوم بالرد.

وقال بيان الحزب إنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد بتاريخ 1أيلول 2019 قامت مجموعة "الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر" بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها".

وأعترف المتحدث باسم جيش الكيان الصهيوني الغاصب أفيخاي أدرعي أن عددا من القذائف المضادة للدروع استهدف قاعدة ومركبات عسكرية في منطقة أفيفيم شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن الجيش رد باتجاه مصادر النيران، وباتجاه أهداف في جنوب لبنان.

وقال أدرعي في بيان اليوم الأحد "متابعة للتقارير الأولية عن الحادث في منطقة أفيفيم فالحديث عن إطلاق عدد من القذائف المضادة للدروع باتجاه قاعدة عسكرية ومركبات عسكرية في المنطقة حيث تم إصابة بعض منها".

وأضاف أدرعي: "لقد رد جيش الدفاع باتجاه بعض مصادر النيران وباتجاه أهداف في جنوب لبنان"، مشيرا "تفاصيل أخرى قيد الفحص".

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