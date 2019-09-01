الولايات المتحدة تشن ضربات جوية في إدلب دون إخطار روسيا أو تركيا

افادت وسائل اعلام روسية، اليوم الاحد، بأن الولايات المتحدة شنت ضربات في منطقة تخفيف التصعيد بإدلب دون إخطار روسيا أو تركيا، وسط معلومات تفيد بوجود خسائر في القوات الروسية.

وقال المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، إن الولايات المتحدة، قامت بانتهاك جميع الاتفاقات، بضرب منطقة تخفيض التصعيد السورية في إدلب دون إخطار روسيا أو تركيا بالإجراءات المخطط لها، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنك الروسية للأنباء.

وأوضح مركز المصالحة، من الساعة 06.00 يوم 31 أغسطس/أب، بمبادرة من الاتحاد الروسي والجمهورية التركية، أعلن الجيش السوري من جانب واحد وقف إطلاق النار في كامل منطقة خفض التصعيد بإدلب، وتم إخطار جميع أطراف النزاع بهذا.

وأضاف المركز أنه خلال اليوم الماضي، قامت القوات الحكومية بالوفاء بالتزاماتها، وتم إيقاف طلعات الطيران العسكري للقوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية بالكامل.

وقال البيان: "في الوقت نفسه، في الساعة الثالثة من مساء يوم 31 أغسطس، شنت الولايات المتحدة غارة جوية على المنطقة الواقعة بين مستوطنتي معرة مصرين وكفر هيا في محافظة إدلب".

وأشار المركز إلى أنه وفقًا لبيان الجانب الأمريكي، تم تدمير "نقطة سيطرة لتنظيم القاعدة (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) في سوريا" وكانت تهدد سلامة المواطنين الأمريكيين.