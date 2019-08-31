سوريا - لبنان - فلسطين

مصادر سورية معارضة: مقتل 40 ارهابيا من مجموعات متطرفة بينهم قيادات في غارة مجهولة شمالي إدلب


شن التحالف الدولي غارات على مواقع تنظيمات مرتبطة بالقاعدة الارهابي في شمال إدلب أسفرت عن وقوع عشرات القتلى بينهم قياديون.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في بيان أصدره المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية CENTCOM، إيرل براون، أن العملية "استهدفت قادة تنظيم القاعدة في سوريا المسؤولين عن هجمات تهدد المواطنين الأمريكيين وشركائنا والمدنيين الأبرياء".

من جانبه أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أكثر من 40 ارهابيا من المجموعات المسلحة بينهم قيادات جراء قصف جوي "مجهول المصدر" استهدف المنطقة بين كفريا ومعرة مصرين شرق إدلب. 

وفقا للمرصد، طالت الغارات اجتماعا لغرفة عمليات "وحرض المؤمنين" الذي يشكل جماعة "حراس الدين" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، عمادها الرئيسي بالإضافة لمجموعات مسلحة أخرى.

وأكد المرصد أن الضربات تسببت بوقوع أكثر من 7 انفجارات عنيفة بالمنطقة الواقعة بين مدينة إدلب وبلدة كفريا شرق المدينة بعد ظهر اليوم السبت.

وذكرت مواقع إخبارية تابعة للمعارضة السورية أن مقاتلة من طراز "إف-16" تابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" أطلقت 7 صواريخ على مقرات لـ"حراس الدين".

وأضافت مصادر أخرى أن الضربات استهدفت أيضا عناصر لـ"هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" سابقا). ورجحت بعض المواقع المعارضة أن القصف استهدف زعيم تنظيم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني، ويلف الغموض مصيره.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سورية: وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق
أنباء عن مقتل ابو محمد الجولاني بغارة جوية في ادلب شمال سوريا
مصادر سورية معارضة: مقتل 40 ارهابيا من مجموعات متطرفة بينهم قيادات في غارة مجهولة شمالي إدلب
السيد حسن نصر الله يتحدث مساء اليوم عن آخر التطورات
باسيل لنظيره الالماني: “اسرائيل” هي التي تعتدي على لبنان وعليها العودة لسقف القرار 1701
"الرد على إسرائيل حتمي"... هكذا رد "حزب الله" على رسالة من أمريكا
الحدود اللبنانية الإسرائيلية تشتعل.. قنابل من تل أبيب تحرق مزارع شبعا
من دي جي وراقص بريك في بلجيكا الى قاطع رؤوس الابرياء .. صحيفة: جلاد داعش الارهابي في الرقة بقبضة القوات الكردية
"حزب الله" يسلم الطائرتين المسيرتين الإسرائيليتين لمخابرات الجيش اللبناني
مصادر : الجيش الإسرائيلي يغلق طريق قرية الغجر في الجولان المحتل
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 72.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك