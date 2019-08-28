رد \'مرتبك\' من نتنياهو على خطاب السيد نصر الله!

في الوقت الذي ينتظر المراقبون والرأي العام رد المقاومة على الإعتداءات الإسرائيلية ضد محور المقاومة ، وجه رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، امس الثلاثاء، رسالة إلى "حزب الله" اللبناني ولبنان وإيران، طالبهم فيها بمراقبة أفعالهم!

وقال نتانياهو: "انتبهوا لما تقولون وراقبوا أفعالكم"، على حد تعبيره.

وطالب نتنياهو زعيم "حزب الله" السيد حسن نصر الله بأن "يهدأ"، وذلك بعدما حذر السيد كيان الإحتلال من أنه يعد لرد وشيك على سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين في ضاحية بيروت.

وقال نتنياهو: "سمعت ما قاله نصر الله. أقترح على نصر الله أن يهدأ. هو يعلم جيدا أن إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها وترد أعداءها"، على حد تعبيره.

وأضاف: "أود أن أقول له وللدولة اللبنانية التي تؤوي هذا التنظيم الذي يطمح إلى تدميرنا, وأقول ذلك أيضا لقاسم سليماني: احذروا بكلامكم واحذروا أكثر بأفعالكم" حسب قوله.

يأتي هذا في وقت بعث الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، السيد حسن نصر الله، برسالة شديدة اللهجة للإسرائيليين، على خلفية الهجمات الإسرائيلية، على لبنان وسوريا.

وصرح السيد نصر الله خلال مهرجان جماهيري في بلدة العين البقاعية، بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير "الجرود" من الإرهابيين: "أقول لسكان الشمال في فلسطين المحتلة لا ترتاحوا ولا تطمئنوا ولا تصدقوا أن حزب الله سيسمح بمسار كهذا".

وأضاف: انتهى الزمن الذي تأتي فيه طائرات اسرائيلية تقصف مكانا في لبنان ويبقى الكيان الغاصب في فلسطين آمن وأنا اليوم أقول لسكان الشمال ولكل سكان فلسطين المحتلة لا تطمئنوا ولا تعتقدوا أن حزب الله سيسمح بعدوان من هذا النوع.

وأوضح سيد المقاومة، أنه على الجيش الإسرائيلي على الحدود أن ينتظر ردا وشيكا. مضيفا ان المقاومين اللبنانيين سيدافعون عن لبنان في الحدود البرية وفي البحر وفي السماء أيضا.