ما هي طائرة كوادكوبتر quadcopter المسيّرة التي سقطت في اعتداء الضاحية ؟

تعتبر هي طائرة كوادكبتر quadcopter المسيرة التي استهدف بها العدو الضاحية الجنوبية من الطائرات البارزة في عمليات المراقبة والبحث والاغتيال . ومن ابرز ميزاتها ومهامها:
– من الطوافات متعددة المراوح وتصنف من الطائرات العامودية
– تتميز بقدرتها على المناورة الجوية وتؤدي الحركات المعقدة من غير تدخل بشري
– تصل سرعتها القصوى الى 60 كيلومتر في الساعة
– تعتبر من ابرز الطائرات التفجيرية في العالم وتنفذ عمليات المراقبة والبحث والاغتيال
– تنفجر ذاتيا بواسطة الجهة المتحكمة بها ويمكنها تنفيذ اغتيالات بدقة عالية جدا
– تبث الطائرة بشكل فوري ودقيق لغرفة العمليات الارضية
– لها القدرة على تحديد اهدافها بدقة ويمكنها ضرب تلك الاهداف عن بعد
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