الشيخ نعيم قاسم : "حزب الله" سيوجه ضربة مفاجئة لإسرائيل

أكد الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، في لقاء خاص مع RT، أن الحزب سيرد على كل العدوان الإسرائيلي بضربة مفاجئة.

وأفاد الشيخ نعيم قاسم بأن العدوان الإسرائيلي موصوف ولا يمكن أن نتعامل معه كقضية عابرة.

وشدد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني على أن الرد سيكون بحسب التفاصيل التي ذكرها السيد حسن نصر الله في كلمته.

وردا على سؤال بشأن الرد الممكن، صرح الشيخ قاسم بأن الحزب لا يتحدث عن الخصوصيات ولا يقدم التفاصيل التي تخدم تل أبيب، مؤكدا أن الضربة ستكون مفاجئة بالمقدار المناسب.

وبين المتحدث أن الأجواء أجواء رد على اعتداء وليست أجواء حرب، موضحا أنه لا يمكن الحديث عن حرب للتهويل والضغط على "حزب الله".

وقال الشيخ نعيم قاسم إن موقف الدولة اللبنانية من الاعتداءات الإسرائيلية صحيح ولا ننتظر ردا في مجلس الأمن.

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