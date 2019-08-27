سوريا - لبنان - فلسطين

هذا ما جرى بين بوتين وأردوغان بشأن إدلب


قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إنه اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إزالة كل العناصر الإرهابية من إدلب السورية، وذلك في ختام لقاء جمع الاثنين في موسكو.

وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، اليوم الثلاثاء، أن "موسكو وأنقرة قلقتان من الهجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب".

وتابع: "حددت مع الرئيس التركي خطوات إضافية مشتركة لتحييد أوكار الإرهابيين في إدلب وإعادة الوضع لطبيعته هناك وفي سوريا بأكملها نتيجة لذلك".

ونوه بوتين عقب محادثاته مع أردوغان الى انه والرئيس التركي شددا على أن سوريا يجب أن تظل دولة موحدة.

في المقابل أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الوضع في محافظ إدلب السورية ازداد تعقيدا وبات العسكريون الأتراك الموجودون هناك في خطر، مؤكدا أن تركيا ستتخذ إجراءات لحمايتهم.

وقال أردوغان إن "الأوضاع هناك أصبحت معقدة حتى أصبح عسكريونا في خطر. ونحن لا نريد استمرار ذلك وسنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية عسكريينا في الوقت المناسب".

واتهم أردوغان الجيش السوري "بشن غارات على إدلب، بما في ذلك على مواقع مدنية، مضيفا أن ذلك يعرقل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في سوتشي العام الماضي"، على حد زعمه.

وتعد محافظة إدلب خزانا ضخما للتنظيمات الإرهابية، وقد شكلت منذ بداية الحرب معبراً مهماً لدخول السلاح والمسلحين الأجانب ذوي الميول التكفيرية، كما كانت وجهة عشرات آلاف المتطرفين ممن رفضوا المصالحة في مناطق مختلفة بسوريا وتم نقلهم بعد اتفاقات التسوية إلى المحافظة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هذا ما جرى بين بوتين وأردوغان بشأن إدلب
إطلاق أربع قذائف هاون من غزة على مستوطنات جنوب إسرائيل
حزب الله ينشر صورة لإحدى الطائرتين المسيرتين الإسرائيليتين ويكشف تفاصيل جديدة
عبد اللهيان : اعتداء اسرائيل على لبنان خطأ فادح في حسابات نتنياهو ورد حزب الله سيكون قاصما
عبد الباري عطوان: لن ينام الاسرائيليون لان السيد نصرالله إذا قال فعل
وسائل إعلام لبنانية: سماع دوي عدة انفجارات داخل مزارع شبعا
الجيش الإسرائيلي يرسل تعزيزات إلى الشمال
الرئيس اللبناني: الهجوم الإسرائيلي بالطائرات المسيرة بمثابة إعلان حرب
السيد نصر الله: الاعتداء الإسرائيلي المستجد خطير جداً جداً جداً
السيد نصرالله يحدد خريطة العمل لتحرير سوريا
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 71.89
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك