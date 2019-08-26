سوريا - لبنان - فلسطين

الجيش الإسرائيلي يرسل تعزيزات إلى الشمال


أفاد موقع "والا" العبري، اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي أرسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود الشمالية، تأهبا لأي رد من إيران وسوريا ولبنان، إثر الهجوم الذي شنته تل أبيب على دمشق.

وأضاف الموقع أن الجيش الإسرائيلي قرر تعزيز الحدود الشمالية في ضوء التهديدات للرد على الهجوم في سوريا، بعد التصعيد الأخير في المنطقة.

وكانت وسائل الإعلام اللبنانية قد قالت اليوم الاثنين، إن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمت أهدافا في وادي البقاع، على طول الحدود السورية، مشيرة إلى أن الرئيس، ميشال عون، قال إن هجمات الطائرات المسيرة الإسرائيلية في لبنان "بمثابة إعلان حرب" يتيح ل‍لبنان اللجوء إلى حقه بالدفاع عن سيادته.

وأعلن "حزب الله" اللبناني، صباح الأحد، أن طائرة استطلاع مسيرة إسرائيلية سقطت في ضواحي بيروت، التي تعد معقلا له، فيما انفجرت أخرى في أجواء المنطقة نفسها.

وفي فجر اليوم التالي، شنت إسرائيل غارات جوية على موقع عسكري تابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) في لبنان، في بلدة قوسايا البقاعية قرب الحدود السورية.

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