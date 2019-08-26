الرئيس اللبناني: الهجوم الإسرائيلي بالطائرات المسيرة بمثابة إعلان حرب

اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، هجمات الطائرات المسيرة الإسرائيلية في لبنان بأنها بمثابة "إعلان حرب".

ونقلت قناة "الميادين" عن عون قوله،:"نحن شعب يسعى إلى السلام لا إلى الحرب ولا نقبل أن يهددنا أحد بأي طريقة".

وأضاف أن "الاعتداءات تتيح لنا اللجوء إلى حقنا بالدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا"، مؤكداً ان "هجمات الطائرات المسيرة الإسرائيلية في لبنان هي "إعلان حرب".

وتابع عون، أن "الاعتداءين على الضاحية وقوسايا يخالفان القرار 1701 وما يسري على لبنان يجب أن ينطبق على اسرائيل".

وكان مسؤولاً في حزب الله اللبناني قد أفاد، أول أمس السبت، بإن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضاحية الجنوبية ل‍بيروت، كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض، أمس الأحد.