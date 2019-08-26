السيد نصرالله يحدد خريطة العمل لتحرير سوريا

حدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خريطة العمل لتحرير سوريا مؤكدا أن في المرحلة القادمة سيتم تطهير منطقة إدلب من دنس الارهابيين وبعد ذلك يتم استعادة المناطق الشمالية لسوريا.

وأوضح السيد نصر الله في الاحتفال الجماهيري الذي يقيمه حزب الله في بلدة العين البقاعية بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير الجرود من الارهابيين، أنه "بعد انتهاء الجرود وخروج الجماعات المسلحة، أكملنا هذه المعركة مع الجيش السوري والحلفاء واليوم استطيع أن أقول أن "داعش" اليوم أبعد ما يمكن أن يكون عن بلدنا، وأيضا "جبهة النصرة" أبعد ما تكون عن لبنان وحدود لبنان بعد تحرير كامل الريفي الشمالي لحماه وخان شيخون والتقدم والتفوق الحاصل وهذا يبعد الأخطار عن لبنان وهذا له نتائج المهمة على سوريا ويعني أن سوريا تسير بخطى ثابتة نحو النصر".

ورأى السيد نصر الله، أن "الدولة والقيادة والجيش في سوريا في احسن حال وقادرة على صنع الانجازات والانتصارات وادلب وشرق الفرات سيعودان إلى سوريا"، مشيراً الى أن "كل ذلك من منظار لبناني يعني أن الاخطار الارهابية والتفكيرية في شكلها العسكري في الحد الأدنى أصبحت بعيدة عن حدودنا وهذا ما كان ليحصل لولا الشهداء والجرحى.

وقال يجب أن نتوجه بالشكر إلى سوريا قيادة وجيشا وشعبا على كل التضحيات، ويجب أن نقدم الشكر إلى إيران، الخطر بات بعيدا جدا لكن لا يجب أن نتصرف على أساس أن الخطر