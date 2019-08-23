أردوغان لبوتين: هجمات الجيش السوري شمال غربي البلاد تهدد الامن القومي التركي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنظيره الروسي فلاديمير بوتن، الجمعة، بإن هجمات الجيش السوري شمال غربي البلاد تهدد الأمن القومي التركي.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان، ان "أردوغان أبلغ بوتن، حليف الرئيس السوري بشار الأسد، بأن الهجمات انتهكت وقفا لإطلاق النار في إدلب، وألحقت الضرر بالجهود الرامية إلى حل الصراع في سوريا".

ونقلت الرئاسة عن أردوغان قوله، ان "هجمات الجيش السوري شمال غربي البلاد تسبب أزمة إنسانية كبرى، وتهدد الأمن القومي التركي".

من جانبه، أشار الكرملين، إلى أن "الرئيس الروسي ونظيره التركي اتفقا، خلال اتصال هاتفي، على "تفعيل الجهود المشتركة" بشأن إدلب".