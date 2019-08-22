بعد "ضربة الجيش السوري".. تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى نقاط مراقبتها في إدلب

أرسل الجيش التركي، اليوم الخميس، تعزيزات عسكرية جديدة إلى نقاط المراقبة التابعة له في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وسط تصاعد التوتر في المنطقة بين القوات التركية والسورية.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، نقلا عن مصادر عسكرية، أن التعزيزات تضم آليات ومدرعات وذخائر قادمة من مختلف مناطق تركيا.

ويأتي إرسال هذه الوحدات على خلفية إعلان وزارة الدفاع التركية، يوم 19 اغسطس، عن تعرض رتل عسكري تركي كان في طريقه إلى نقطة المراقبة التاسعة جنوبي محافظة إدلب، لهجوم جوي من قبل القوات السورية، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 12 آخرين بجروح.

والأربعاء الماضي، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن بلاده لن تغلق أو تنقل موقع نقطة المراقبة التاسعة إلى مكان آخر، مشيرا إلى أن هذه المواقع ستواصل مهامها من أراضي تواجدها.

وقالت تركيا مرارا في وقت سابق، إن عددا من نقاط مراقبتها الـ 12 في منطقة إدلب لخفض التصعيد التي أقيمت بموجب اتفاقات أستانا بين أنقرة وموسكو وطهران، تعرضت لهجمات متكررة من قبل الجيش السوري، وسط احتدام الاشتباكات بين القوات الحكومية والمسلحين.