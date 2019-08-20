الجيش السوري يحرر مدينة خان شيخون ويواصل تأمين المنطقة

تواصل وحدات الجيشِ السوري عملياتِ تأمينِ مِنطقةِ خان شيخون بريفِ ادلب الجَنوبي وسطَ تهاوي مواقعِ الجماعاتِ الارهابيةِ المنتشرةِ في المنطقة. واقرت تنسيقياتُ الارهابيينَ بالهزيمةِ في المدينةِ وبفرارِ المسلحينَ من المِنطقة قبلَ اطباقِ الحصارِ عليهم.

وقد أظهرت لقطاتٌ جوية نشرتها وسائلُ إعلامٍ روسيةٌ توقفَ المعاركِ في مدينةِ خان شيخون الاستراتيجيةِ بعدَ انسحابِ المجموعاتِ الارهابيةِ المسلحةِ منها. وبدت المدينةُ في اللقطاتِ والمشاهدِ الجويةِ هادئةً كلياً ومن دونِ تسجيلِ ايِّ اعمالٍ عسكريةٍ تذكرُ بعدَ تهاوي المجموعاتِ الارهابية .