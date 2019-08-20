لافروف يهدد بالرد بحزم على أي استهداف للعسكريين الروس في سوريا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أي اعتداءات للإرهابيين انطلاقا من إدلب سيتم التصدي لها بكل حزم وقوة، مشيرا إلى وجود عسكريين روس "على الأرض" في إدلب.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الغاني شيرلي أيروكور بوتشويه، في موسكو: "لقد أكدت بشكل واضح أنه إذا واصل (الإرهابيون) هجماتهم انطلاقا من تلك المنطقة على الجيش السوري والمدنيين وقاعدة حميميم الجوية الروسية، فإنها ستواجه ردا حازما وقاسيا".

وأضاف أن "الجيش التركي أنشأ عددا من نقاط المراقبة في إدلب وكانت هناك آمال معقودة على أن وجود العسكريين الأتراك هناك سيحول دون شن الإرهابيين هجمات، لكن ذلك لم يحدث".

وشدد لافروف على أن "الجهود من أجل التصدي لاعتداءات مسلحي "جبهة النصرة" والقضاء على الإرهابيين في إدلب ستتواصل، وأن تركيا أبلغت بذلك".

ولفت وزير الخارجية الروسي، إلى أن "روسيا تراقب مستجدات الوضع في إدلب عن كثب"، مضيفاً أن "العسكريين الروس موجودون "على الأرض" هناك، وأنهم على تواصل مستمر مع نظرائهم الأتراك ويبحثون معهم التطورات الأخيرة".