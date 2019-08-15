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سوريا - لبنان - فلسطين

بينهم 400 أجنبي... الجيش السوري يحيّد 1257 إرهابيا جنوب إدلب


كشفت مصادر محلية مطلعة في ريف إدلب أن الجيش السوري والطيران الحربي الروسي تمكنا من القضاء على 1257 إرهابيا بينهم أكثر من 400 مسلح من قوات النخبة الأجانب، بالمعارك التي خاضها في ريفي حماة وإدلب خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

وقالت المصادر لـ"سبوتنيك" "إن الجيش السوري دمر خلال معاركه في ريفي حماة وإدلب، منذ تحرير بلدتي تل ملح والجبين، 31 دبابة و169 سيارة دفع رباعي و19 عربة بي ام بي، معظمها تعود لتنظيمي جبهة النصرة وجيش العزة الإرهابيين".

ونقلت المصادر عن عناصر في تنظيم "الخوذ البيضاء" الارهابي في إدلب، أن النسبة الأعلى من قتلى الإرهابيين سجلت خلال معركتي الهبيط والزكاة، وأن فصيل جيش العزة الارهابي بات يعاني نقصا واضحا في صفوفه بعد عجزه أمام إنجازات الجيش السوري الأخيرة، وسط إطلاقه اتهامات لتنظيم هيئة تحرير الشام الارهابية بالتقاعس عن إرسال الإمدادات لمؤازرته".

 

وأشارت المصادر إلى أن الفصيل طالب هيئة تحرير الشام مؤخرا بإمداده بمئات الارهابيين، على حين اعتقلت الهيئة خلال الأيام الأخيرة مئات القصّر في مدن وبلدات خان شيخون وسراقب وأريحا وجسر الشغور والدانا في ريف إدلب، ممن تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً واقتادتهم إلى معسكرات التدريب على الأسلحة والقتال لتعويض الخسائر البشرية التي منيت بها التنظيمات الإرهابية في معاركها الأخيرة مع الجيش السوري في ريفي حماة وإدلب.

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بينهم 400 أجنبي... الجيش السوري يحيّد 1257 إرهابيا جنوب إدلب
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