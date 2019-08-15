مستشار عباس: حديث وزير الأمن الإسرائيلي عن “صلاة اليهود” بالأقصى مثير للاشمئزاز والغضب

قال “مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية” محمود الهباش إن “حديث وزير الأمن الإسرائيلي جلعاد أردان، عن صلاة اليهود في المسجد الأقصى مثير للاشمئزاز والغضب والقلق في آن واحد”.

وأضاف الهباش الخميس ان “تصريحات وزير الأمن الداخلي في دولة الاحتلال التي طالب فيها بالسماح لليهود بالصلاة داخل الحرم القدسي الشريف مثيرة للاشمئزاز كونها تأتي من رائحته العنصرية والعقلية التي تتغذى على الإجرام والاعتداء على حقوق الآخرين واستباحة أرضهم ودمائهم ومقدساتهم”.

وأوضح الهباش أن “هذه التصريحات العنصرية تثير الغضب لما فيها من تطاول على مقدساتنا والدعوة لاستباحتها”، وتابع “القلق من أن يؤدي تخاذل المسلمين وصمت العالم الى أن تُقدم إسرائيل على ارتكاب ما لا تُحمد عقباه في المسجد الأقصى المبارك”.