الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدتي “الأربعين” و”الزكاة” في ريف حماة الشمالي

أعلن مصدر عسكري سوري أن قوات الجيش استعادت السيطرة على بلدتي الأربعين والزكاة في ريف حماة الشمالي بعد أن خاضت معارك عنيفة ضد المسلحين وكبدتهم خسائر كبيرة في المعدات والأرواح.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن المصدر قوله إن القوات السورية أجبرت المسلحين على الانسحاب باتجاه كفر زيتا واللطمانة.

وكانت وحدات من الجيش السوري تصدت لهجوم كبير على اتجاه محور الزكاة – حصرايا في ريف حماة الشمالي وكبدتهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد، وفقا للوكالة السورية نقلا عن مصدر آخر.

وقال المصدر إن “التنظيمات الإرهابية في ريف حماة الشمالي قامت اعتبارا من الساعة 23:00 يوم أمس (الثلاثاء) بزج أعداد كبيرة من المسلحين والعربات المفخخة وشن هجوم على اتجاه الزكاة – حصرايا ما اضطر قواتنا العاملة هناك إلى الانسحاب من بعض مواقعها المتقدمة”.

وأضاف المصدر أنه “تم صد الهجوم والانتقال إلى الهجوم المعاكس وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بعد أن كبدت قواتنا الإرهابيين خسائر كبيرة في المعدات والأفراد”.